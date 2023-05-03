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США "шкодують" через витік секретних документів, - Блінкен

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Середа 03 травня 2023 18:16
США "шкодують" через витік секретних документів, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки "шкодують" через масштабний витік документів, який стався минулого місяця.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Блінкена, під час переговорів з головою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою, він заявив, що "США дуже шкодують через несанкціоноване оприлюднення документів, що ми дуже серйозно ставимося до наших зобов'язань і відповідальності за захист інформації".

Зокрема під час виступу на заході в Washington Post Блінкен вкотре підтвердив підтримку Україні з боку Штатів. Він відзначив, що багато країн отримали вигоду від інформації, яку США здатні надавати.

"Я думаю, буде справедливо сказати, що українці, як і багато інших країн світу, отримали вигоду від надзвичайної інформації, яку Сполучені Штати здатні розвивати і надавати, що допомагає підтримувати, захищати їхню безпеку, а також нашу", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США затримали підозрюваного у витоку документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який зливав дані в чат-групі для геймерів Thug Shaker Central.

Як відзначив міністр оборони України Олексій Резніков, витік документів США навряд чи вплине на стратегію щодо контрнаступу. Головне мета цього "зливу" документів підірвати довіру між союзниками.

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