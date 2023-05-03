США "жалеют" из-за утечки секретных документов, - Блинкен
Соединенные Штаты Америки "жалеют" из-за масштабной утечки документов, которая произошла в прошлом месяце.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Блинкена, во время переговоров с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, он заявил, что "США очень сожалеют из-за несанкционированного обнародования документов, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам и ответственности за защиту информации".
В частности во время выступления на мероприятии в Washington Post Блинкен в очередной раз подтвердил поддержку Украине со стороны Штатов. Он отметил, что многие страны получили выгоду от информации, которую США способны предоставлять.
"Я думаю, будет справедливо сказать, что украинцы, как и многие другие страны мира, получили выгоду от чрезвычайной информации, которую Соединенные Штаты способны развивать и предоставлять, что помогает поддерживать, защищать их безопасность, а также нашу", - сказал он.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, сливавший данные в чат-группе для геймеров Thug Shaker Central.
Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, утечка документов США вряд ли повлияет на стратегию по контрнаступлению. Главная цель этого "слива" документов подорвать доверие между союзниками.
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