США "жалеют" из-за утечки секретных документов, - Блинкен

По словам Блинкена, во время переговоров с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, он заявил, что "США очень сожалеют из-за несанкционированного обнародования документов, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам и ответственности за защиту информации".

В частности во время выступления на мероприятии в Washington Post Блинкен в очередной раз подтвердил поддержку Украине со стороны Штатов. Он отметил, что многие страны получили выгоду от информации, которую США способны предоставлять.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что украинцы, как и многие другие страны мира, получили выгоду от чрезвычайной информации, которую Соединенные Штаты способны развивать и предоставлять, что помогает поддерживать, защищать их безопасность, а также нашу", - сказал он.