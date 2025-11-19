США схилятимуть Зеленського погодитись на "рамкову угоду" з РФ, - джерела

За даними джерела, серед 28 пунктів "угоди", зокрема, є територіальні питання - Україна має визнати російськими окуповані території, включно з Кримом. Також одним із пунктів є обмеження далекобійності - щоб Україна не могла бити по Росії.

Ймовірно, цю так звану "рамкову угоду" США складали разом зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим і "він задоволений".

Разом з тим, українці такою "угодою", за словами джерела, задоволені не будуть. Співрозмовник також зазначає, що на президента Володимира Зеленського вже почався "відчутний тиск" щодо цього питання з американського боку.

Що відомо про так званий новий "план"

Сьогодні західні медіа Reuters та Financial Times розкрили деякі з 28 пунктів так званої "рамкової угоди" для припинення війни в Україні.

Зокрема, Україна має:

відмовитися від Донбасу

відмовитися від певних видів озброєнь

погодитися на скорочення допомоги США

погодитися на скорочення армії вдвічі

надати російській мові статус державної

забезпечити офіційний статус "місцевій філії" РПЦ

За даними ЗМІ, США дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Київ має прийняти підготовлені Вашингтоном рамки закінчення війни з Росією.