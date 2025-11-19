UA

США схилятимуть Зеленського погодитись на "рамкову угоду" з РФ, - джерела

Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Обговорювана у західних ЗМІ "рамкова угода" США та Росії про завершення війни не відповідає інтересам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

За даними джерела, серед 28 пунктів "угоди", зокрема, є територіальні питання - Україна має визнати російськими окуповані території, включно з Кримом. Також одним із пунктів є обмеження далекобійності - щоб Україна не могла бити по Росії.

Ймовірно, цю так звану "рамкову угоду" США складали разом зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим і "він задоволений".

Разом з тим, українці такою "угодою", за словами джерела, задоволені не будуть. Співрозмовник також зазначає, що на президента Володимира Зеленського вже почався "відчутний тиск" щодо цього питання з американського боку.

Що відомо про так званий новий "план"

Сьогодні західні медіа Reuters та Financial Times розкрили деякі з 28 пунктів так званої "рамкової угоди" для припинення війни в Україні.

Зокрема, Україна має:

  • відмовитися від Донбасу
  • відмовитися від певних видів озброєнь
  • погодитися на скорочення допомоги США
  • погодитися на скорочення армії вдвічі
  • надати російській мові статус державної
  • забезпечити офіційний статус "місцевій філії" РПЦ

За даними ЗМІ, США дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Київ має прийняти підготовлені Вашингтоном рамки закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, чутки про новий "мирний план" з'явилися напередодні. Повідомлялося, що США та Росія обговорюють розробку "рамкової угоди".

Пізніше стало відомо, що за цією "рамковою угодою" стоять спецпосланець президента США Стів Віткофф, а також представник Путіна Кирило Дмитрієв.

Так звані пропозиції розроблялися без участі України. За даними медіа, до Києва вже прибула американська делегація на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом, який має донести до президента Зеленського позицію США та переконати поновити мирні перемовини з Росією.

