США будут склонять Зеленского согласиться на "рамочное соглашение" с РФ, - источники

Обсуждаемое в западных СМИ "рамочное соглашение" США и России о завершении войны не отвечает интересам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, среди 28 пунктов "соглашения", в частности, есть территориальные вопросы - Украина должна признать российскими оккупированные территории, включая Крым. Также одним из пунктов является ограничение дальнобойности - чтобы Украина не могла бить по России.
Вероятно, это так называемое "рамочное соглашение" США составляли вместе со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым и "он доволен".
Вместе с тем, украинцы таким "соглашением", по словам источника, довольны не будут. Собеседник также отмечает, что на президента Владимира Зеленского уже началось "ощутимое давление" по этому вопросу с американской стороны.
Сегодня западные медиа Reuters и Financial Times раскрыли некоторые из 28 пунктов так называемого "рамочного соглашения" для прекращения войны в Украине.
В частности, Украина должна:
По данным СМИ, США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять подготовленные Вашингтоном рамки окончания войны с Россией.
Напомним, слухи о новом "мирном плане" появились накануне. Сообщалось, что США и Россия обсуждают разработку "рамочного соглашения".
Позже стало известно, что за этим "рамочным соглашением" стоят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также представитель Путина Кирилл Дмитриев.
Так называемые предложения разрабатывались без участия Украины. По данным медиа, в Киев уже прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэном Дрисколлом, который должен донести до президента Зеленского позицию США и убедить возобновить мирные переговоры с Россией.