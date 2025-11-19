RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США будут склонять Зеленского согласиться на "рамочное соглашение" с РФ, - источники

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Обсуждаемое в западных СМИ "рамочное соглашение" США и России о завершении войны не отвечает интересам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, среди 28 пунктов "соглашения", в частности, есть территориальные вопросы - Украина должна признать российскими оккупированные территории, включая Крым. Также одним из пунктов является ограничение дальнобойности - чтобы Украина не могла бить по России.

Вероятно, это так называемое "рамочное соглашение" США составляли вместе со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым и "он доволен".

Вместе с тем, украинцы таким "соглашением", по словам источника, довольны не будут. Собеседник также отмечает, что на президента Владимира Зеленского уже началось "ощутимое давление" по этому вопросу с американской стороны.

Что известно о так называемом новом "плане"

Сегодня западные медиа Reuters и Financial Times раскрыли некоторые из 28 пунктов так называемого "рамочного соглашения" для прекращения войны в Украине.

В частности, Украина должна:

  • отказаться от Донбасса
  • отказаться от определенных видов вооружений
  • согласиться на сокращение помощи США
  • согласиться на сокращение армии вдвое
  • предоставить русскому языку статус государственного
  • обеспечить официальный статус "местному филиалу" РПЦ

По данным СМИ, США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять подготовленные Вашингтоном рамки окончания войны с Россией.

Напомним, слухи о новом "мирном плане" появились накануне. Сообщалось, что США и Россия обсуждают разработку "рамочного соглашения".

Позже стало известно, что за этим "рамочным соглашением" стоят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также представитель Путина Кирилл Дмитриев.

Так называемые предложения разрабатывались без участия Украины. По данным медиа, в Киев уже прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэном Дрисколлом, который должен донести до президента Зеленского позицию США и убедить возобновить мирные переговоры с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМирные переговорыВойна России против Украины