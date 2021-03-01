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В США шестнадцатый штат легализовал марихуану

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 02:21
В США шестнадцатый штат легализовал марихуану Фото: марихуана (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В американском штате Вирджиния приняли закон, который легализует употребление марихуаны взрослыми. Новые правила вступят в силу в 2024 году.

Об этом пишет "Голос Америки".

Люди старше 21 год, смогут владеть 29,5 граммами марихуаны, а также выращивать дома не больше 4 кустов растения.

Изменения одобрила большинство законодателей штата. Республиканцы не поддержали легализацию марихуаны и назвали ее угрозой для общественного здоровья.

В то же время, некоторые активисты раскритиковали закон за то, что он должен вступить в строй только через четыре года.

Другие штаты, в которых решили разрешить использование марихуаны в рекреационных целях - Калифорния, Аляска, Аризона, Южная Дакота, Колорадо, Иллинойс, Мейн, Массачусеттс, Мичиган, Монтана, Невада, Нью-Джерси, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а также Округ Колумбия.

Напомним, ранее Палата представителей США проголосовала за легализацию марихуаны на федеральном уровне.

РБК-Украина писало, что комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотическим средствам исключила марихуану из списка опасных наркотиков.

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