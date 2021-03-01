ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В США шістнадцятий штат легалізував марихуану

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 02:21
В США шістнадцятий штат легалізував марихуану Фото: марихуана (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

У американському штаті Вірджинія прийняли закон, який легалізує споживання марихуани дорослими. Нові правила вступлять у дію в 2024 році.

Про це пише "Голос Америки".

Люди, старші за 21 рік, зможуть володіти 29,5 грамами марихуани, а також вирощувати вдома не більше, ніж 4 кущі рослини.

Зміни схвалила більшість законодавців штату. Республіканці легалізацію марихуани не підтримали і назвали її загрозою для суспільного здоров'я.

Водночас, деякі активісти розкритикували закон за те, що він має вступити в дію тільки через чотири роки.

Інші штати, в яких вирішили дозволити використання марихуани в рекреаційних цілях - Каліфорнія, Аляска, Аризона, Південна Дакота, Колорадо, Іллінойс, Мейн, Массачусеттс, Мічиган, Монтана, Невада, Нью-Джерсі, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а також Округ Колумбія.

Нагадаємо, раніше Палата представників США проголосувала за легалізацію марихуани на федеральному рівні.

РБК-Україна писало, що комісія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з наркотичних засобів виключила марихуану з переліку небезпечних наркотиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство наркотики
NEWS
На Донбасі проти України воюють близько 50 снайперів Росії, - розвідка
На Донбасі проти України воюють близько 50 снайперів Росії, - розвідка
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму