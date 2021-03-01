В США шістнадцятий штат легалізував марихуану
У американському штаті Вірджинія прийняли закон, який легалізує споживання марихуани дорослими. Нові правила вступлять у дію в 2024 році.
Про це пише "Голос Америки".
Люди, старші за 21 рік, зможуть володіти 29,5 грамами марихуани, а також вирощувати вдома не більше, ніж 4 кущі рослини.
Зміни схвалила більшість законодавців штату. Республіканці легалізацію марихуани не підтримали і назвали її загрозою для суспільного здоров'я.
Водночас, деякі активісти розкритикували закон за те, що він має вступити в дію тільки через чотири роки.
Інші штати, в яких вирішили дозволити використання марихуани в рекреаційних цілях - Каліфорнія, Аляска, Аризона, Південна Дакота, Колорадо, Іллінойс, Мейн, Массачусеттс, Мічиган, Монтана, Невада, Нью-Джерсі, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а також Округ Колумбія.
Нагадаємо, раніше Палата представників США проголосувала за легалізацію марихуани на федеральному рівні.
РБК-Україна писало, що комісія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з наркотичних засобів виключила марихуану з переліку небезпечних наркотиків.