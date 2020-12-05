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Палата представителей в США проголосовала за легализацию каннабиса

США, Суббота 05 декабря 2020 01:30
Палата представителей в США проголосовала за легализацию каннабиса
Фото: марихуана (pexels)
Автор: Даша Харченко

Палата представителей США проголосовала за легализацию марихуаны на федеральном уровне. За принятие законопроекта проголосовали 228 членов Палаты представителей.

Об этом сообщает The Hill.

Дискуссия относительно этого законопроекта длится уже несколько лет. Если закон вступит в силу, то на свободу выйдут заключенные за употребление марихуаны.

Документ должен быть одобрен еще Сенатом. Если законопроект примут, то марихуану в США исключат из списка опасных наркотиков, таких как героин и кокаин. Их употребление и распространение карается в США уголовным законом.

Однако в определенных американских штатах разрешено использовать марихуану в медицинских целях.

Напомним, комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотическим средствам исключила марихуану из перечня опасных наркотиков. Данное решение может привести к более интенсивным исследованиям пользы медицинского каннабиса.

Ранее сообщалось, что закон о легализации медицинского каннабиса в Украине уже готовится.

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