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ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков

Вена, Среда 02 декабря 2020 21:49
ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
Фото: марихуана исключена из списка опасных наркотиков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотическим средствам исключила марихуану из перечня опасных наркотиков. Данное решение может привести к более интенсивным исследованиям пользы медицинского каннабиса.

Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что сегодня комиссия рассмотрела рекомендации Всемирной организации здравоохранения о реклассификации каннабиса и его производных. Сегодняшним решением марихуана исключена из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этом перечне значатся опиоиды, которые вызывают сильную зависимость, в том числе героин.

Как полагают эксперты, это решение не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля оборота каннабиса. А национальные правительства по-прежнему будут иметь юрисдикцию в отношении того, как классифицировать каннабис. В то же время многие страны руководствуются глобальными конвенциями, и исключение марихуаны из списка воспринимается как победа сторонников ее легализации.

Также сообщается, что голосование завершилось с результатом 27 против 25. При этом Украина воздержалась, а США и европейские страны поддержали исключение марихуаны из списка. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против.

Напомним, ранее сообщалось, что закон о легализации медицинского каннабиса в Украине уже готовится.

Отметим, вопрос о легализации медицинского каннабиса выносился на Всеукраинский опрос 25 октября. По предварительным данным, легализацию поддержали 70% опрошенных.

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