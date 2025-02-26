США ще в одній міжнародній організації відмовились засудити агресію РФ в Україні, - ЗМІ

США знову утрималися від засудження агресії РФ в Україні. Цього разу вони відмовились від співавторства спільної заяви Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Анонімне джерело і женевський чиновник з питань торгівлі повідомив, що Сполучені Штати в середу утрималися від співавторства спільної заяви Світової організації торгівлі (СОТ) із засудженням агресії Росії в Україні.

Це перший раз, коли США не підтримали заяву, яка публікується щороку з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Reuters зауважив, що понад 40 членів СОТ погодилися із заявою, яку було оприлюднено на сесії з огляду торгівлі України в СОТ. Серед них: