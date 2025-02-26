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США ще в одній міжнародній організації відмовились засудити агресію РФ в Україні, - ЗМІ

США, Середа 26 лютого 2025 15:31
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США ще в одній міжнародній організації відмовились засудити агресію РФ в Україні, - ЗМІ Фото: США утрималися від засудження агресії Росії в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США знову утрималися від засудження агресії РФ в Україні. Цього разу вони відмовились від співавторства спільної заяви Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Анонімне джерело і женевський чиновник з питань торгівлі повідомив, що Сполучені Штати в середу утрималися від співавторства спільної заяви Світової організації торгівлі (СОТ) із засудженням агресії Росії в Україні.

Це перший раз, коли США не підтримали заяву, яка публікується щороку з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Reuters зауважив, що понад 40 членів СОТ погодилися із заявою, яку було оприлюднено на сесії з огляду торгівлі України в СОТ. Серед них:

  • Європейський Союз,
  • Велика Британія,
  • Канада,
  • Австралія.

Нагадаємо, що раніше адміністрація голови Білого дому Дональда Трампа попросила Київ відкликати щорічну резолюцію ООН, що засуджує війну, яку розв'язала Росія.

Тим часом голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга заявив, вчора, 23 лютого, що резолюцію України винесуть на голосування на Генеральній асамблеї ООН.

Натомість Вашингтон запропонував власний текст, який прирівнює дії Києва до дій Москви.

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