США еще в одной международной организации отказались осудить агрессию РФ в Украине, - СМИ

США снова воздержались от осуждения агрессии РФ в Украине. На этот раз они отказались от соавторства совместного заявления Всемирной торговой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Анонимный источник и женевский чиновник по вопросам торговли сообщил, что Соединенные Штаты в среду воздержались от соавторства совместного заявления Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением агрессии России в Украине.

Это первый раз, когда США не поддержали заявление, которое публикуется ежегодно с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Reuters отметил, что более 40 членов ВТО согласились с заявлением, которое было обнародовано на сессии по обзору торговли Украины в ВТО. Среди них: