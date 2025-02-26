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США еще в одной международной организации отказались осудить агрессию РФ в Украине, - СМИ

США, Среда 26 февраля 2025 15:31
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США еще в одной международной организации отказались осудить агрессию РФ в Украине, - СМИ Фото: США воздержались от осуждения агрессии России в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США снова воздержались от осуждения агрессии РФ в Украине. На этот раз они отказались от соавторства совместного заявления Всемирной торговой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анонимный источник и женевский чиновник по вопросам торговли сообщил, что Соединенные Штаты в среду воздержались от соавторства совместного заявления Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением агрессии России в Украине.

Это первый раз, когда США не поддержали заявление, которое публикуется ежегодно с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Reuters отметил, что более 40 членов ВТО согласились с заявлением, которое было обнародовано на сессии по обзору торговли Украины в ВТО. Среди них:

  • Европейский Союз,
  • Великобритания,
  • Канада,
  • Австралия.

Напомним, что ранее администрация главы Белого дома Дональда Трампа попросила Киев отозвать ежегодную резолюцию ООН, осуждающую войну, которую развязала Россия.

Между тем глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига заявил, вчера, 23 февраля, что резолюцию Украины вынесут на голосование на Генеральной ассамблее ООН.

Зато Вашингтон предложил собственный текст, который приравнивает действия Киева к действиям Москвы.

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