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США запропонували текст резолюції ООН, який прирівнює дії України та Росії, - FT

Понеділок 24 лютого 2025 15:28
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США запропонували текст резолюції ООН, який прирівнює дії України та Росії, - FT Ілюстративне фото: США запропонували текст резолюції ООН, який прирівнює дії України та Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

США закликають Україну та ЄС відкликати резолюцію ООН, яка засуджує російське вторгнення. Натомість Вашингтон пропонує власний текст, який прирівнює дії Києва до дій Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financal Times (FT).

США та Європа продовжують боротись в ООН й G7 за те, чи покладати на Росію відповідальність за повномасштабне вторгнення на Україну.

Вашингтон та ЄС пропонують протилежні резолюції ООН для голосування на Генеральній Асамблеї, а дипломати G7 провели вихідні, торгуючись щодо того, чи буде у спільній заяві згадуватись військова агресія Російської Федерації (РФ).

Як розповідають двоє неназваних посадовців, Штати закликають ЄС й Україну відкликати свою резолюцію й пропонують власний текст, який прирівнює дії Києва до дій Москви, а також оплакує "трагічну загибель людей у конфлікті між Російською Федерацією та Україною".

FT додає, що голосування щодо європейської та американської резолюцій відбудуться після оприлюднення заяви G7 в рамках віртуальної зустрічі між лідерами в понеділок у другій половині дня.

США намагаються "пом'якшити" резолюцію ООН

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Вашингтон ще не вирішив, чи будуть підтримувати резолюцію ООН із засудженням російської агресії щодо України. Зокрема The Washington Post писало, що адміністрація голови Білого дому Дональда Трампа попросила Київ відкликати щорічну резолюцію ООН, що засуджує війну, яку розв'язала Росія.

Тим часом голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга заявив, вчора, 23 лютого, що резолюцію України винесуть на голосування на Генеральній асамблеї ООН.

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