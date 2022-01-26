США сегодня предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности", - CNN

В предложения будут вложены совместные отрасли в которых США и Российская Федерация могут сотрудничать. Среди них:

контроль над вооружением;

повышение прозрачности;

снижение рисков и размещение ракетных систем.

Высокопоставленные представители администрации отметили, что детали ответа США будут глубже, чем то, что Штаты заявили публично.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в зависимости от содержания ответа - российские официальные лица подготовят соответствующие предложения Путину по следующим шагам.

В то же время официальные лица США считают, что ответ Штатов может побудить к переговорам с Россией.

Также США не планируют обнародовать свои предложения, однако высокопоставленные представители убеждены в том, что есть высокая вероятность того, что Россия все же обнародует документ.