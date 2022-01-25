ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Предложение РФ по гарантиям безопасности: СМИ раскрыли содержание ответа США

Новина українською →
США, Вторник 25 января 2022 13:57
Предложение РФ по гарантиям безопасности: СМИ раскрыли содержание ответа США Фото: США дали ответ на предложения РФ по безопасности (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В ответе США на российские предложения по безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности России. Также будут перечислены и действия РФ, вызывающие обеспокоенность Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечают, что США координируются с ЕС и НАТО по письменному ответу России на предложение по гарантиям безопасности.

"В ответе вряд ли будет подробное обсуждение этих требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут решить проблемы России, а также действия РФ, которые вызывают тревогу у Европы", - рассказал собеседник Bloomberg.

Напомним, США не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне