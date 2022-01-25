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США проинформировали Украину о содержании ответа на предложения РФ по безопасности, - Госдеп

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 22:55
США проинформировали Украину о содержании ответа на предложения РФ по безопасности, - Госдеп Фото: руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Анна Полисученко

США еще не передали России ответ на предложения по безопасности. Но уже проинформировали о его содержании Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы показали им предварительный вид документа, чтобы получить их отзыв и учесть его. Эти ответы не будут сюрпризом для НАТО, для Европейского союза и для Украины", - заявил Прайс.

В то же время, по словам пресс-секретаря Госдепа, американский ответ на "гарантии безопасности" не станет сюрпризом и для России.

Напомним, ранее мы сообщали, что НАТО даст письменный ответ России по гарантиям безопасности параллельно с США.

Кроме того, сегодня американские СМИ раскрыли возможное содержание ответа США на предложение РФ по гарантиям безопасности.

Ранее мы сообщали, что США ответили России на предложение по гарантиям безопасности.

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