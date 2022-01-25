"Гарантии безопасности". НАТО даст письменный ответ России параллельно с США

Североатлантический альянс (НАТО) даст письменный ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности" на этой неделе. Работа над документами ведется параллельно с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки CNN Наташи Бертранд.

"Мы дорабатываем в НАТО предложения, письменный документ, который мы отправим им позже на этой неделе. Мы будем делать это параллельно с США", - процитировала она генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Также сообщается, что он заверил в готовности НАТО обсуждать контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности.

"Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам", - процитировала журналистка генсека НАТО.