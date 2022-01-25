"Гарантии безопасности". НАТО даст письменный ответ России параллельно с США
Североатлантический альянс (НАТО) даст письменный ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности" на этой неделе. Работа над документами ведется параллельно с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки CNN Наташи Бертранд.
"Мы дорабатываем в НАТО предложения, письменный документ, который мы отправим им позже на этой неделе. Мы будем делать это параллельно с США", - процитировала она генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Также сообщается, что он заверил в готовности НАТО обсуждать контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности.
"Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам", - процитировала журналистка генсека НАТО.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит письменный ответ российской стороне на этой неделе.
По данным Bloomberg, в этом документе вряд ли будет подробное обсуждение российских требований, но там будут изложены те сферы, в которых Запад сможет пойти на уступки России.
В январе между Россией и Западом прошло несколько раундов консультаций. Одним из основных требований Москвы является отказ от вступления Украины в НАТО.