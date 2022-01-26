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США сегодня предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности", - CNN

Новина українською →
Среда 26 января 2022 16:14
США сегодня предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности", - CNN Фото: США сегодня предоставят России письменный ответ на" гарантии безопасности " (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Администрация президента США Джо Байдена планирует сегодня направить в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Вряд ли ответ будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В предложения будут вложены совместные отрасли в которых США и Российская Федерация могут сотрудничать. Среди них:

  • контроль над вооружением;
  • повышение прозрачности;
  • снижение рисков и размещение ракетных систем.

Высокопоставленные представители администрации отметили, что детали ответа США будут глубже, чем то, что Штаты заявили публично.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в зависимости от содержания ответа - российские официальные лица подготовят соответствующие предложения Путину по следующим шагам.

В то же время официальные лица США считают, что ответ Штатов может побудить к переговорам с Россией.

Также США не планируют обнародовать свои предложения, однако высокопоставленные представители убеждены в том, что есть высокая вероятность того, что Россия все же обнародует документ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Соединенные Штаты Америки информировали Украину о содержании ответа РФ по "гарантиям безопасности". По данным Bloomberg, в этом документе вряд ли будет подробное обсуждение российских требований, но там будут изложены те сферы, в которых Запад сможет пойти на уступки России.

НАТО тем временем планирует предоставить письменный ответ России параллельно с США.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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