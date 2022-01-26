США сегодня предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности", - CNN
Администрация президента США Джо Байдена планирует сегодня направить в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Вряд ли ответ будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В предложения будут вложены совместные отрасли в которых США и Российская Федерация могут сотрудничать. Среди них:
- контроль над вооружением;
- повышение прозрачности;
- снижение рисков и размещение ракетных систем.
Высокопоставленные представители администрации отметили, что детали ответа США будут глубже, чем то, что Штаты заявили публично.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в зависимости от содержания ответа - российские официальные лица подготовят соответствующие предложения Путину по следующим шагам.
В то же время официальные лица США считают, что ответ Штатов может побудить к переговорам с Россией.
Также США не планируют обнародовать свои предложения, однако высокопоставленные представители убеждены в том, что есть высокая вероятность того, что Россия все же обнародует документ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Соединенные Штаты Америки информировали Украину о содержании ответа РФ по "гарантиям безопасности". По данным Bloomberg, в этом документе вряд ли будет подробное обсуждение российских требований, но там будут изложены те сферы, в которых Запад сможет пойти на уступки России.
НАТО тем временем планирует предоставить письменный ответ России параллельно с США.