США сьогодні нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки", - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена планує сьогодні направити до Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля. Навряд чи відповідь характеризуватиме ймовірність вступу України до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

У пропозиції будуть вкладені спільні галузі в яких США й Російська Федерація можуть співпрацювати. Серед них:

контроль над озброєнням;

підвищення прозорості;

зниження ризиків й розміщення ракетних систем.

Високопоставлені представники адміністрації зауважили, що деталі відповіді США будуть глибшими, ніж те, що Штати заявили публічно.

За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, в залежності від змісту відповіді - російські офіційні особи підготують відповідні пропозиції Путіну щодо наступних кроків.

Водночас офіційні особи США вважають, що відповідь Штатів може спонукати до переговорів із Росією.

Також США не планують оприлюднювати свої пропозиції, однак високопоставлені представники переконані у тому, що є висока ймовірність того, що Росія все ж оприлюднить документ.