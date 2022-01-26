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США сьогодні нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки", - CNN

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Середа 26 січня 2022 16:14
США сьогодні нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки", - CNN Фото: США сьогодні нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація президента США Джо Байдена планує сьогодні направити до Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля. Навряд чи відповідь характеризуватиме ймовірність вступу України до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

У пропозиції будуть вкладені спільні галузі в яких США й Російська Федерація можуть співпрацювати. Серед них:

  • контроль над озброєнням;
  • підвищення прозорості;
  • зниження ризиків й розміщення ракетних систем.

Високопоставлені представники адміністрації зауважили, що деталі відповіді США будуть глибшими, ніж те, що Штати заявили публічно.

За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, в залежності від змісту відповіді - російські офіційні особи підготують відповідні пропозиції Путіну щодо наступних кроків.

Водночас офіційні особи США вважають, що відповідь Штатів може спонукати до переговорів із Росією.

Також США не планують оприлюднювати свої пропозиції, однак високопоставлені представники переконані у тому, що є висока ймовірність того, що Росія все ж оприлюднить документ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сполучені Штати Америки проінформували Україну про зміст відповіді РФ щодо "гарантій безпеки". За даними Bloomberg, в цьому документі навряд чи буде докладне обговорення російських вимог, але там будуть викладені ті сфери, в яких Захід зможе піти на поступки Росії.

НАТО тим часом планує надати письмову відповідь Росії паралельно з США.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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