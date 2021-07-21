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США сегодня официально пригласят Зеленского в Белый дом

Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сегодня, 21 июля, официально направит приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Вашингтон. Ранее ожидалось, что украинский глава посетит США в конце июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Комитете по иностранным делам Сената.

"Приглашение президенту Зеленскому будет публично опубликовано сегодня позже", - заявила Нуланд.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что дата и повестка саммита пока находится на стадии согласования. В Белом доме также заявляли, что даты пока нет.

Как известно, Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Ожидалось, что визит Зеленского в США произойдет в конце июля 2021 года.

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