США сьогодні офіційно запросять Зеленського в Білий дім

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена сьогодні, 21 липня, офіційно направить запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати Вашингтон. Раніше очікувалося, що український глава відвідає США в кінці липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява заступника держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд у Комітеті у закордонних справах Сенату.
"Запрошення президенту Зеленському буде публічно опубліковано сьогодні пізніше", - заявила Нуланд.
Нагадаємо, в офісі президента заявляли, що дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження. У Білому домі також заявляли, що дати поки немає.
Як відомо, Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.
Очікувалося, що візит Зеленського до США відбудеться наприкінці липня 2021 року.