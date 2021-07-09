Встреча Зеленского и Байдена: даты визита в США еще нет
Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом продолжается. Дата и повестка саммита пока находится на стадии согласования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
"Как дата, так и адженда (повестка дня - ред.), пока на стадии согласования", - сказал Никифоров.
Напомним, Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.
Как сообщало РБК-Украина, визит Зеленского в США планируется на конец июля 2021 года.
В МИД ранее заявляли, что главной темой переговоров Байдена и Зеленского станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта на Донбассе.