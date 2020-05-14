В США сделали более десяти миллионов тестов на коронавирус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В США на сегодня зарегистрировано почти 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом

Соединенные Штаты Америки провели более 10 миллионов тестов на коронавирус COVID-19. Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

Он продемонстрировал график, на котором было показано число тестов в США по сравнению с другими странами.

"Десять миллионов. Мы установили рекорд всех времен", - сказал он.

Отметим, в США на сегодня зарегистрировано почти 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. От связанных с ним осложнений скончались более 83 тысяч человек, излечились 230 тысяч.

Трамп объяснял такие высокие показатели активным тестированием.

Напомним, президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты восстановились после карантина из-за коронавируса, если в них не открыты школы.

Ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что осенью или зимой возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Сейчас в Соединенных Штатах Америки разрабатывается минимум 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

Также сообщалось, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз до конца 2020 года.