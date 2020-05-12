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Приближается новая волна пандемии коронавируса, - главный эпидемиолог США

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 20:09
Приближается новая волна пандемии коронавируса, - главный эпидемиолог США
Фото: флаг США (twitter.com)

Фаучи заявил, что реальное число умерших от коронавируса, скорее всего, выше, чем сообщает официальная статистика

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, осенью или зимой возможно будет вторая волна заболеваемости COVID-19.

"Причина заключается в том, что когда вы говорите о том, исчезнет ли вирус, и как я неоднократно заявлял, этого просто не будет, потому что вирус очень заразен", - говорит он.

Также Фаучи подчеркнул, что реальное число умерших от коронавируса, скорее всего, выше, чем сообщает официальная статистика.

"Большинство считает, что количество летальных случаев, вероятно, превышает текущие данные. В официальную статистику смертности, возможно, не включили американцев, которые умерли дома, и у которых был недиагностированный коронавирус", - заявил он.

Напомним, сейчас в Соединенных Штатах Америки разрабатывается минимум 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

Также сообщалось, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз до конца 2020 года.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
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