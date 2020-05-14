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У США зробили більше десяти мільйонів тестів на коронавірус

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 05:40
У США зробили більше десяти мільйонів тестів на коронавірус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У США на сьогодні зареєстровано майже 1,4 мільйона випадків зараження коронавірусом

Сполучені Штати Америки провели понад 10 мільйонів тестів на коронавірус COVID-19. Про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна.

Він продемонстрував графік, на якому було показано кількість тестів в США в порівнянні з іншими країнами.

"Десять мільйонів. Ми встановили рекорд всіх часів", - сказав він.

Зазначимо, у США на сьогодні зареєстровано майже 1,4 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від пов'язаних з ним ускладнень померли понад 83 тисяч осіб, вилікувалися 230 тисяч.

Трамп пояснював такі високі показники активним тестуванням.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не буде вважати, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи.

Раніше головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що восени або взимку можливо буде друга хвиля захворюваності коронавірусом.

Зараз в Сполучених Штатах Америки розробляється мінімум 8 потенційних вакцин від коронавірусу.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйони доз до кінця 2020 року.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
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