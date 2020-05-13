Коронавирус в Украине и мире: что известно на 13 мая

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украина готовится к следующим этапам ослабления карантина

Пандемия коронавируса достигла пика в Украине и мире. Власти осторожно заявляют о запуске следующих этапов ослабления ограничений, а в регионах задействовали адаптивный карантин. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 13 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество инфицированных в стране достигло 16023

умерли от осложнений инфекции 425 украинцев

Украина находится на пике заболеваемости

власти готовятся запустить следующие этапы ослабления карантина

Минздрав создает систему санэпидемстанций

в вопросе открытия границ правительство ориентируется на Польшу

Статистика заболеваемости по Украине

В Украине второй день подряд фиксируются высокие показатели смертности от коронавируса за сутки, при этом количество новых случаев заражения сокращается. За 24 часа заболели 375 человек, скончались от осложнений 17 больных, выздоровели 88 пациентов. С начала пандемии в стране подтверждены лабораторно 16023 случая заражения коронавирусом, умерли от инфекции 425 украинцев, вылечились 3373.

О новых заразившихся также сообщили Вооруженные силы Украины и Госпогранслужба. На сегодня болеют COVID-19 в стране 45 бойцов ВСУ и 27 пограничников.

В целом ситуацию с заболеваемостью коронавирусом охарактеризовал премьер-министр Денис Щмыгаль: "Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству заболевавших до тех, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равно количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик". По его словам, этим обусловлены планы правительства продлить карантин после 22 мая.

Адаптивный карантин в Украине

В Украине начал реализовываться адаптивный карантин, когда власти на местах во многом самостоятельно решают какие ослабления ограничений делать, а с какими необходимо подождать.

Со вторника во Львове разрешили работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов, но до 15 мая остаются закрытыми магазины по продаже одежды и обуви. В Ивано-Франковске возобновил работу городской транспорт в условиях спецперевозок. Для того, чтобы воспользоваться его услугами необходимы маска, справка с места работы, а также предполагается ограничение по количеству сидячих мест. В Ровенской области в связи со вспышкой заболевания карантинные ослабления не введены в трех селах Корецкого района (Свитанок, Щекичин и Невирков) и в селе Заря Рокитновского района.

О возможном усилении карантина вновь повторил мэр Киева Виталий Кличко. "К сожалению, многие киевляне сами себе сняли ограничения. Продолжают ходить в парки, компаниями на пикники. Очевидно, сейчас мы имеем эти радости жизни после Пасхи и майских праздников. На днях было три выходных и в столице было просто массовое гуляние. Я хочу подчеркнуть, послабления мы вводим постепенно, чтобы понять, где основные риски. Если за неделю ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет", - сказал Кличко.

На совещании в Офисе президент озвучили информацию о возобновлении работы 569 продуктовых рынков. Президент Владимир Зеленский допускает запуск следующих этапов ослабления карантина в стране. "Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - заявил Зеленский.

Для того, чтобы подготовить регионы к следующим волнам пандемии правительство создает новую систему санэпидемстанций. В Минздраве собираются построить сеть медицинских центров по контролю над инфекционными заболеваниями. "За два года мы будем готовы восстановить не только юридически-правовую, но и материально-техническую базу. Будет проблема только со специалистами, поскольку, специалистов за два года не научишь", - заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Кроме того, Ляшко уточнил ситуацию с открытием государственных границ. По его словам, каждую неделю в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение, на них рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Для ориентира в вопросе границ власти Украины избрали Польшу.

За сутки в страну вернулись спецрейсами 600 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива. Все прибывшие пройдут самоизоляцию с помощью мобильного приложения "Дій вдома". По данным МИД, 145 украинцев лечатся от коронавируса за границей, 64 выздоровели, 8 скончались от осложнений.

Борьба с пандемией в мире

За последние 24 часа в мире умерли от коронавируса 2,8 тыс человек, заразились коронавирусом 65 тыс. Наибольшее количество зафиксировано в Соединенных Штатах более 13,6 тыс граждан, второй по этому показателю следует Россия с 11,6 тыс инфицированных. В Санкт-Петербурге из-за пожара в больнице Святого Георгия погибли 5 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Возгорание произошло на шестом этаже в отделении реанимации из-за замыкания в аппарате ИВЛ.

Французский парламент продлил чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до 10 июля. Новый закон запрещает гражданам перемещаться на расстояние, превышающее 100 км от дома, вводит "масочный режим" в общественном транспорте, а также не позволяет собираться в группы более 10 человек. За время пандемии заразились 177 тыс французов, скончались от осложнений 26 тыс больных.

Испания ввела двухнедельный карантин для иностранцев. Приезжие должны проинформировать власти о месте прохождения карантина. Им позволено выходить за продуктами питания, медицинскими препаратами, а также посещать больницы при условии наличия защитных масок. В стране действует до 23 мая чрезвычайное положение.

Итальянское правительство с 18 мая собирается возобновить работу баров, ресторанов, парикмахерских, салонов красоты, музеев и библиотек. Основным требованием является дезинфекция перед открытием, дистанция 2 метра между столиками и защитные средства персонала.

В Чехии правительство отменяет "масочный режим" на улице с 25 мая. Защитные средства остаются необходимы в закрытых помещениях, включая общественный транспорт, магазины и торговые центры, кинотеатры, театры. Кроме того, маски необходимы во время проведения массовых мероприятий на открытом воздухе. В этом случае также предполагается соблюдение дистанции в 2 метра. Ожидается, что с 25 мая откроются рестораны, зоопарки и достопримечательности.

В эпицентре коронавируса китайском городе Ухань из-за последних выявленных случаев власти проведут всеобщее тестирование населения на COVID-19.