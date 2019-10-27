США не считают Россию союзником, - помощник Трампа

Администрация Соединенных штатов Америки не считает Россию союзником. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании NBC.

По его словам, в случае с операцией по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" интересы двух стран пересеклись.

"Россия не является союзником Соединенных Штатов. Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью они пересеклись. Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними", - сказал помощник Трампа.

При этом О'Брайен подчеркнул, что "Россия представляет серьезную угрозу для США".

Напомним, США провели операцию, направленную против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Сегодня Трамп подтвердил, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе.

Позже СМИ сообщили, что возглавить террористическую организацию "Исламское государство" могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Также РБК-Украина сообщало, что местонахождение главаря ИГИЛ вычислили в результате допроса одной из его жен.