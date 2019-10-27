США не вважають Росію союзником, - помічник Трампа

Адміністрація Сполучених штатів Америки не вважає Росію союзником. Про це заявив у неділю помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн в інтерв'ю телекомпанії NBC.

За його словами, у випадку з операцією з ліквідації ватажка терористичної угруповання "Ісламська держава" інтереси двох країн перетнулися.

"Росія не є союзником Сполучених Штатів. Часом наші інтереси перетинаються з інтересами Росії. Минулої ночі вони перетнулися. Коли наші з Росією інтереси перетинаються, немає причин не працювати з ними", - сказав помічник Трампа.

При цьому О'Браєн підкреслив, що "Росія представляє серйозну загрозу для США".

Нагадаємо, США провели операцію, спрямовану проти лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий під час рейду.

Сьогодні Трамп підтвердив, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був знищений під час операції ЗС США в сирійському Ідлібі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що очолити терористичну організацію "Ісламська держава" терористи можуть Абу Абдель Рахман аль-Джезрауї і Абу Осман аль-Фарансї.

Також РБК-Україна повідомляло, що місцезнаходження ватажка ІДІЛ вирахували в результаті допиту однією з його дружин.