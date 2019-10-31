В США считают компартию Китая угрозой нацбезопасности

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео заявил, что коммунистическое правительство Китая создает проблемы для США и для всего мира

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна противостоять коммунистической партии Китая (КПК) из-за угроз национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Помпео, США дорожат отношениями с китайским народом, отметив, что коммунистическое правительство - это не то же самое, что народ Китая.

"Они ищут и используют методы, которые создали проблемы для Соединенных Штатов и для всего мира, и мы все вместе должны противостоять этим вызовам. Уже невозможно игнорировать фундаментальные различия между нашими двумя системами и влияние, которое сказывается на американской национальной безопасности", - сказал Помпео.

Министерство иностранных дел Китая назвало высказывание Помпео "жесткой атакой" со стороны США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в торговых переговорах между США и Китаем возникли трудности. Сообщалось, что Китай отказывает производить крупную закупку американской сельскохозяйственной продукции, как на том настаивает президент Америки Дональд Трамп.

Также сообщалось, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором 16-17 ноября должны были подписать торговое соглашение США и Китай, был отменен из-за протестов в Чили. Несмотря на это в Китае заявили, что продолжат обсуждать сделку согласно плану.