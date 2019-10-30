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В торговых переговорах между США и Китаем возникли трудности

Новости » В мире    30.10.2019 - 09:28
В торговых переговорах между США и Китаем возникли трудности
Коллаж РБК-Украина

Китай не хочет закупать сельскохозяйственную продукцию у США на 50 млрд, как того требует Трамп

В торговых переговорах между США и Китаем возникли трудности из-за требований американского президента Дональда Трампа крупной закупки Пекином американской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что представители США продолжают настаивать на том, чтобы Китай закупил американскую сельскохозяйственную продукцию на 50 млрд долларов. Китайская сторона отказывается делать настолько крупную закупку.

"Китай не хочет покупать много продуктов, в которых люди здесь не нуждаются, или покупать что-то в то время, когда это не пользуется спросом. Если американская сельскохозяйственная продукция поступит в Китай концентрированным образом, внутреннему рынку будет трудно переварить", - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель администрации США, обе стороны могут не согласиться на "первую фазу" сделки во время встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили в середине ноября.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что надеется на досрочное заключение "первой фазы" сделки с Китаем. Изначально планировалось, что торговое соглашение будет подписано 16-17 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.

Ранее в США не исключили отсрочку подписания соглашения. Америка планирует подписать сделку тогда, когда она будет устраивать американское правительство.

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