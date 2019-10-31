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Переговоры Китая с США продолжатся, несмотря на отмену саммита АТЭС

Новости » В мире     31.10.2019 - 09:29
Переговоры Китая с США продолжатся, несмотря на отмену саммита АТЭС
Коллаж РБК-Украина

В качестве альтернатив саммиту АТЭС рассматривают Аляску, Гавайи и Макао

Китай продолжит обсуждать торговое соглашение с США, несмотря на отмену саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором планировалось подписание сделки. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Министерстве торговли Китая, стороны продолжат продуктивную и плановую работу над совместным торговым соглашением.

"Делегации от обеих сторон поддерживают друг с другом тесные контакты, консультации проходят успешно. Китай и Соединенные Штаты продолжат продвижение переговоров в соответствии с планом", - говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что США планируют предложить в качестве альтернативы саммиту АТЭС провести встречу, где будет подписано соглашение, в Аляске или Гавайях. Китай также предложил Макао в качестве возможного места, по словам одного китайского торгового источника, знакомого с этой проблемой.

Напомним, саммит АТЭС должен был состояться 16-17 ноября в Чили. 30 октября президент Чили Себастьян Пиньера отказался от проведения саммита из-за масштабных акций протеста, которые проходят в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что в торговых переговорах между США и Китаем возникли проблемы. Сообщается, что Китай не хочет проводить крупные закупки сельскохозяйственной продукции у США, как на том настаивает президент Америки Дональд Трамп.

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