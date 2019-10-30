В Чили отменили саммит АТЭС и конференцию ООН из-за протестов в стране

Фото: Себастьян Пиньера (twitter.com/sebastianpinera)

В Чили проходят крупнейшие в истории акции протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по климату, из-за массовых протестов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал 24horas.

Саммит АТЭС должен был пройти 16 и 17 ноября. Конференция ООН по изменению климата планировалась на декабрь.

"Мне было больно сделать это, но я принял решение не проводить саммит АТЭС и Конференцию ООН по изменению климата", - сообщил Пиньера.

Напомним, в Чили длятся массовые протесты, которые начались в конце октября в связи с повышением цен на билеты в метро в Сантьяго. Акции быстро распространились по всей стране, среди требований были также повышение заработной платы и пенсий, снижение цен на лекарства и проведение конституционной реформы. 25 октября на акцию протеста вышло более миллиона человек, что стало рекордным для Чили.

В результате протестов Себастьян Пиньера попросил правительство уйти в отставку.