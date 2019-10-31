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У США вважають компартію Китаю загрозою нацбезпеці

Новини » В світі     31.10.2019 - 13:28
У США вважають компартію Китаю загрозою нацбезпеці
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео заявив, що комуністичний уряд Китаю створює проблеми для США і для всього світу

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Америка повинна протистояти комуністичній партії Китаю (КПК) з-за загроз національної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Помпео, США дорожать відносинами з китайським народом, зазначивши, що комуністичний уряд - це не те ж саме, що народ Китаю.

"Вони шукають і використовують методи, які створили проблеми для Сполучених Штатів і для всього світу, і ми всі разом повинні протистояти цим викликам. Вже неможливо ігнорувати фундаментальні відмінності між нашими двома системами і вплив, який позначається на американській національній безпеці", - сказав Помпео.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало висловлювання Помпео "твердою атакою" з боку США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в торгових переговорах між США і Китаєм виникли труднощі. Повідомлялося, що Китай відмовляє виробляти велику закупівлю американської сільськогосподарської продукції, як на тому наполягає президент Америки Дональд Трамп.

Також повідомлялося, що саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому 16-17 листопада повинні були підписати торгову угоду США і Китай, був скасовано через протести в Чилі. Незважаючи на це у Китаї заявили, що продовжать обговорювати угоду згідно з планом.

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