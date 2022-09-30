США рухатимуться нинішнім курсом щодо України, - Байден

Сполучені Штати не мають наміру відмовлятися від нинішнього курсу щодо України і готові захищати разом із союзниками територію НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена.

"Ми збираємося дотримуватись нинішнього курсу. Ми маємо намір продовжувати постачати військову техніку, щоб Україна могла захистити себе, свою територію та свою свободу, включаючи додаткові ресурси", - заявив президент.

Байден мав на увазі 13 млрд доларів, які Конгрес збирається надати йому, щоб допомогти Україні захистити себе і дати відсіч ворогу.

"США повністю готові разом з нашими союзниками по НАТО захищати кожен дюйм території НАТО. Кожен дюйм, не зрозумійте мене неправильно, кожен дюйм", - додав Байден.