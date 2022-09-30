США продовжуватимуть підтримувати Україну у звільненні її територій, - Байден

Сполучені Штати Америки засудили шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Вашингтон й надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі за звільнення своїх земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

"Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об'єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів", - відзначає пресслужба Білого дому.

За словами Байдена, сьогоднішня анексія українських територій не має жодної легітимності. США завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України та надаватимуть допомогу їй у військовому та дипломатичному плані під час боротьби за звільнення окупованих земель.

Також президент США нагадав про те, що Вашингтон цього тижня оголосить про додаткову допомогу Україні у розмірі 1,1 млрд доларів.

У відповідь на анексію, США та союзники оголошують про нові санкції.



"Ці санкції призведуть до витрат для фізичних і юридичних осіб - усередині та за межами Росії, - які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжимо постачати Україні обладнання, яке їй необхідне для самооборони, незважаючи на нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда", - відзначив президент.

Голова Білого дому додав, що очікує підписання Конгресом закону, який надасть Україні додаткові 12 млрд доларів підтримки та закликав міжнародну спільноту відреагувати на незаконні спроби анексії з боку Росії.