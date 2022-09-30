США будут двигаться нынешним курсом по Украине, - Байден
Соединенные Штаты не намерены отказываться от нынешнего курса по Украине и готовы защищать вместе с союзниками территорию НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена.
"Мы собираемся соблюдать нынешний курс. Мы намерены продолжать поставлять военную технику, чтобы Украина могла защитить себя, свою территорию и свою свободу, включая дополнительные ресурсы", - заявил президент.
Байден имел в виду 13 млрд долларов, которые Конгресс намерен предоставить ему, чтобы помочь Украине защитить себя и дать отпор врагу.
"США полностью готовы вместе с нашими союзниками по НАТО защищать каждый дюйм территории НАТО. Каждый дюйм, не поймите меня неправильно, каждый дюйм", - добавил Байден.
Напомним, что США ввели санкции против России за аннексию территорий.
Также США будут продолжать поддерживать Украину в освобождении ее территорий.
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