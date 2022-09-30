США будут двигаться нынешним курсом по Украине, - Байден

Соединенные Штаты не намерены отказываться от нынешнего курса по Украине и готовы защищать вместе с союзниками территорию НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена.

"Мы собираемся соблюдать нынешний курс. Мы намерены продолжать поставлять военную технику, чтобы Украина могла защитить себя, свою территорию и свою свободу, включая дополнительные ресурсы", - заявил президент.

Байден имел в виду 13 млрд долларов, которые Конгресс намерен предоставить ему, чтобы помочь Украине защитить себя и дать отпор врагу.

"США полностью готовы вместе с нашими союзниками по НАТО защищать каждый дюйм территории НАТО. Каждый дюйм, не поймите меня неправильно, каждый дюйм", - добавил Байден.