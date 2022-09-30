ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США будут двигаться нынешним курсом по Украине, - Байден

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 21:57
США будут двигаться нынешним курсом по Украине, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты не намерены отказываться от нынешнего курса по Украине и готовы защищать вместе с союзниками территорию НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена.

"Мы собираемся соблюдать нынешний курс. Мы намерены продолжать поставлять военную технику, чтобы Украина могла защитить себя, свою территорию и свою свободу, включая дополнительные ресурсы", - заявил президент.

Байден имел в виду 13 млрд долларов, которые Конгресс намерен предоставить ему, чтобы помочь Украине защитить себя и дать отпор врагу.

"США полностью готовы вместе с нашими союзниками по НАТО защищать каждый дюйм территории НАТО. Каждый дюйм, не поймите меня неправильно, каждый дюйм", - добавил Байден.

Напомним, что США ввели санкции против России за аннексию территорий.

Также США будут продолжать поддерживать Украину в освобождении ее территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война в Украине
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины