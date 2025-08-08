UA

В США розробили аналог іранського "Шахеда": який вигляд має та як називається

Автор: Ірина Глухова

В Сполучених Штатах створили аналог іранського безпілотника Shahed 136, який Росія масовано залучає для атак по Україні. Американський дрон назвали MQM-172 Arrowhead.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на International Defence Analysis у соцмережі Х.

Спільнота IDA розмістила фото  американського дрона вчора, 7 серпня. Вона показали зовнішній вигляд MQM-172 Arrowhead.

Повідомляється, що цей БпЛА є другою, модернізованою версією, розробленою за зразком іранського Shahed.

Втім, деталі щодо бойових характеристик, дальності польоту, часу роботи або вартості виробництва не розголошуються.

Безпілотники у США

Нагадаємо, у червні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав низку указів, спрямованих на посилення можливостей країни у сфері застосування БпЛА. Документи передбачають посилення безпеки та зниження залежності від іноземних виробників.

У липні в США випробували ударний безпілотник LUCAS, який називають аналогом іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Розробку здійснила американська компанія SpektreWorks.

Також стало відомо про те, що Пентагон імітував бойові умови України для тестування своїх безпілотників. Випробування проводили у штаті Аляска у кінці липня.

