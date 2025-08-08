В США разработали аналог иранского "Шахеда": как выглядит и как называется

Беспилотники в США

Напомним, в июне 2025 года президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на усиление возможностей страны в сфере применения БпЛА. Документы предусматривают усиление безопасности и снижение зависимости от иностранных производителей.

В июле в США испытали ударный беспилотник LUCAS, который называют аналогом иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Разработку осуществила американская компания SpektreWorks.

Также стало известно о том, что Пентагон имитировал боевые условия Украины для тестирования своих беспилотников. Испытания проводили в штате Аляска в конце июля.