Экономика Авто Tech

В США разработали аналог иранского "Шахеда": как выглядит и как называется

Автор: Ірина Глухова

В Соединенных Штатах создали аналог иранского беспилотника Shahed 136, который Россия массированно привлекает для атак по Украине. Американский дрон назвали MQM-172 Arrowhead.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Defence Analysis в соцсети Х.

Сообщество IDA разместило фото американского дрона вчера, 7 августа. Она показали внешний вид MQM-172 Arrowhead.

Сообщается, что этот БпЛА является второй, модернизированной версией, разработанной по образцу иранского Shahed.

Впрочем, детали относительно боевых характеристик, дальности полета, времени работы или стоимости производства не разглашаются.

 

Беспилотники в США

Напомним, в июне 2025 года президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на усиление возможностей страны в сфере применения БпЛА. Документы предусматривают усиление безопасности и снижение зависимости от иностранных производителей.

В июле в США испытали ударный беспилотник LUCAS, который называют аналогом иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Разработку осуществила американская компания SpektreWorks.

Также стало известно о том, что Пентагон имитировал боевые условия Украины для тестирования своих беспилотников. Испытания проводили в штате Аляска в конце июля.

Соединенные Штаты АмерикиДрони