США випробували власний "Шахед": що відомо про новий безпілотник
В США випробували ударний безпілотник LUCAS, який називають аналогом іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Розробку здійснила американська компанія SpektreWorks.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Defence Blog.
Зазначається, що новинку оглянув особисто міністр оборони США Піт Гегсет. Дрон позиціонується, як проста система: його можна запускати з автомобіля або за допомогою ракетного прискорювача. Спеціальна підготовка не потрібна.
"Відкрита архітектура дрона дозволяє йому інтегрувати різноманітне корисне навантаження, пропонуючи модульний підхід до місій розвідки, ударів та комунікаційної підтримки", - пише видання.
Так, окрім ролі камікадзе, LUCAS може виконувати завдання з розвідки та бути ретранслятором зв'язку. Загалом цей дрон, за заявою компанії, є гнучкою платформою, хоча й призначений для дій насамперед в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Компанія-розробник заявила, що дрон нібито пройшов тести та готовий до серійного виробництва. Припускається, що дуже скоро платформа LUCAS з'явиться на озброєнні спочатку Сполучених Штатів, а пізніше й американських союзників.
"Аналітики оборони стверджують, що LUCAS може надати Індо-Тихоокеанському командуванню США (USINDOPACOM) цінний інструмент для розподілених морських операцій та протидії масштабним атакам безпілотників", - додає видання.
Цікаво, що новина про американський аналог "Шахеда" з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для американської армії. Трамп заявив, що США не проти купувати українські дрони.
Не менш цікаво, що на презентації був присутній Гегсет. Міністра оборони США вважають головним винуватцем призупинення допомоги Україні на початку липня.
Зазначимо, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог також високо оцінив українські дрони. Він навіть порекомендував американській оборонній індустрії взяти приклад з України.
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