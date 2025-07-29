На Алясці Пентагон змоделював війну в Україні для тестування дронів

Пентагон імітував бойові умови України для тестування своїх безпілотників. Випробування проводили у штаті Аляска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Як пише видання, у червні цього року Відділ оборонних інновацій (DIU) Пентагону організував серію тестів безпілотних систем на полігоні поблизу форту Вейнрайт в Алясці.

Мета випробувань - перевірка ефективності дронів у складному середовищі радіоелектронної боротьби, наближеному до умов, з якими стикаються українські військові.

П’ять компаній демонстрували свої системи впродовж чотирьох днів. Частина БПЛА стикнулася з проблемами - зокрема, у навігації та виявленні цілей. Це пов’язано з тим, що деякі рішення ще недостатньо готові для використання за межами лабораторій.

Проте частина команд змогла адаптувати дрони й покращити їхню продуктивність до завершення випробувань.

Особливістю стало використання старого обладнання для імітації сучасних загроз, що створювало додаткові труднощі.

"Ми намагаємось взяти двадцятирічне обладнання й адаптувати його до сучасної загрози", - зазначив один із військових операторів.

DIU наголосив на важливості регулярного проведення таких тестів, оскільки вони дозволяють вдосконалювати тактику та визначати прогалини у технічному забезпеченні.

"Компаніям потрібно бачити, де вони успішні, а де - ні, щоб внесення покращень було ефективним", - цитує видання слова представника відділу DIU.

Хоча найкращим полігоном для випробувань вважається Україна, через політичну ситуацію такі тести там наразі неможливі. Аляску обрали як безпечну альтернативу - із довгими літніми днями та мінімальними радіоперешкодами.