США розраховують відновити "ядерний" договір з Росією, - CNN

Сполучені Штати Америки хочуть відновити дію угоди й домовитись про її продовження після завершення терміну дії у 2026 році. Поки що зусилля наштовхуються на відсіч.

Водночас Білий дім планує поєднати промову радника з національної безпеки Джейка Саллівана з кроком щодо приховування інформації від Росії, яка повинна була бути надана в рамках ключової угоди.

"Ми сподіваємося, що в сукупності така комунікація, яку ми здійснюємо через цю промову, контрзаходи й будь-які потенційні подальші дії на двосторонньому рівні призведуть до дискусії. Звичайно, для танго потрібні двоє", - розповів високопоставлений представник адміністрації.

Представник також додав, що США готові вести переговори з Росією без попередніх умов.

Контрзаходи, які США запроваджують включатимуть приховування повідомлень про місцезнаходження ракет й пускових установок, а також щоденні повідомлення про переміщення ядерних сил.

Росія призупинила "ядерну" угоду

В лютому російський диктатор Володимир Путін заявив про призупинення участі Росії в договорі зі США про скорочення ядерного озброєння. Це, зі свого боку, поставило під загрозу останній договір, який регулює два найбільші ядерні арсенали світу.

Зазначається, що документ обмежує кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності, які можуть мати як США, так і Росія. Востаннє його продовжували на початку 2021 року на 5 років.

Також відповідно до договору про контроль над ядерними озброєннями, США й Росія можуть проводити інспекції військових об'єктів один одного.

Ядерна зброя в Білорусі

В кінці березня поточного року російський диктатор заявив про домовленість із Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

25 травня країни підписали договір про розміщення озброєння, після чого, у той самий день, Лукашенко підтвердив переміщення боєприпасів на територію Білорусі.