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США перестали передавати Росії інформацію про свою ядерну зброю в рамках ДСНО

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Вашингтон, Четвер 01 червня 2023 22:58
США перестали передавати Росії інформацію про свою ядерну зброю в рамках ДСНО Фото: США перестали передавати Росії інформацію про свою ядерну зброю в рамках ДСНО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США з 1 червня припиняють надавати Росії інформацію, якою країни обмінювалися в рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння. Вона стосується ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

У відомстві зазначили, що країна запроваджує контрзаходи після того, як Росія призупинила свою участь у ДСНО. Про них Вашингтон наперед попередив Москву.

За інформацією Держдепу, контрзаходи, зокрема, стосуються припинення передачі Росії інформації про статус та місцезнаходження об'єктів, що підлягають обліку у договорі, таких як ракети та пускові установки (ядерна зброя). Країна-агресор перестала передавати такі дані ще 28 лютого 2023 року.

При цьому США продовжують надавати інформацію про пуски міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет на підводних човнах відповідно до інших угод.

У Держдепі уточнили, що з 1 червня США також припиняють сприяння інспекціям на території держави. Вашингтон вирішив відкликати існуючі візи, які видавали російським інспекторам.

Водночас США відмовляються від надання телеметричної інформації про пуски міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет на підводних човнах.

За інформацією Держдепу, США повідомили Росію про готовність поновити виконання зобов'язань у рамках ДСНО, якщо країна-агресор повернеться до його дотримання.

Вихід Росії із ДСНО

Нагадаємо, 1 березня Росія в односторонньому порядку повідомила США про те, що вона припиняє свою участь у ДСНО. До цього такий крок анонсував диктатор Володимир Путін.

Основна мета договору полягала в тому, щоб країни відповідно до взаємних зобов'язань скорочували кількість ядерної зброї. Зокрема, діючі домовленості передбачали зменшення для кожної зі сторін числа розгорнутих боєзарядів до 1550 одиниць, а міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках - до 700 одиниць.

Також документом запроваджувалися інспекції ядерної зброї та надання інформації про озброєння.

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