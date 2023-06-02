США рассчитывают возобновить "ядерный" договор с Россией, - CNN

Соединенные Штаты Америки хотят возобновить действие соглашения и договориться о его продлении после истечения срока действия в 2026 году. Пока усилия наталкиваются на отпор.

В то же время Белый дом планирует соединить речь советника по национальной безопасности Джейка Салливана с шагом по сокрытию информации от России, которая должна была быть предоставлена в рамках ключевого соглашения.

"Мы надеемся, что в совокупности такая коммуникация, которую мы осуществляем через эту речь, контрмеры и любые потенциальные дальнейшие действия на двустороннем уровне приведут к дискуссии. Конечно, для танго нужны двое", - рассказал высокопоставленный представитель администрации.

Представитель также добавил, что США готовы вести переговоры с Россией без предварительных условий.

Контрмеры, которые США вводят, будут включать сокрытие сообщений о местонахождении ракет и пусковых установок, а также ежедневные сообщения о перемещении ядерных сил.

Россия приостановила "ядерное" соглашение

В феврале российский диктатор Владимир Путин заявил о приостановлении участия России в договоре с США о сокращении ядерного вооружения. Это, со своей стороны, поставило под угрозу последний договор, регулирующий два крупнейших ядерных арсенала мира.

Отмечается, что документ ограничивает количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь США и Россия. В последний раз его продолжали в начале 2021 года на 5 лет.

Также согласно договору о контроле над ядерными вооружениями, США и Россия могут проводить инспекции военных объектов друг друга.

Ядерное оружие в Беларуси

В конце марта текущего года российский диктатор заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

25 мая страны подписали договор о размещении вооружения, после чего в тот же день Лукашенко подтвердил перемещение боеприпасов на территорию Беларуси.