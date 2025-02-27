В США розповіли, скільки хочуть заробити від угоди з Україною

За словами Маєр, директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассетт повідомив, що США сподіваються на прибуток близько 20 млрд доларів від угоди з Україною.

"Гассетт сказав мені, що він вважає, що угода щодо рідкісних земель і мінералів коштує навіть більше, ніж 20 мільярдів доларів, які вони очікують отримати від неї для американського народу", - додала вона.

Гассетт також зазначив, що бачення американського президента Дональда Трампа полягає в тому, що "наявність критично важливих мінералів не лише допоможе нам у сфері національної безпеки". Крім того, "розміщення власності в цих місцях допоможе їх захистити, адже, звісно, ніхто не захоче атакувати об'єкти, що належать США"

"Я думаю, що наявність певної американської власності - це спосіб забезпечити увагу США до простору, який, як ми сподіваємося, допоможе зберегти мир, коли мир, як ми сподіваємося, настане", - зауважив Гассетт.