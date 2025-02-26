Зустріч з Трампом важлива, не буде припинення вогню без гарантій безпеки, - Зеленський

"Для мене важливо (позбутися формулювання про борг в угоді з США, - ред). Незважаючи на те, що це рамкова угода і перший крок, і зрозуміло, що про фонд, немає що говорити, поки немає договору про фонд. Тобто поки що ніхто нічого не відшкодовує. І до тих пір, поки не буде ратифікована наступна угода (про фонд, - ред.)…але це все про майбутнє, а борг - це про минуле. І я відверто кажу, ми отримали допомогу, яка б сума не з'явилася на зустрічах з міністром фінансів, Келлогом, віце-президентом, Рубіо, я казав, якщо буде хоч один долар в цій угоді, незважаючи що ви кажете публічно, якщо буде хоч один долар, всі країни, які нам допомагали, повинні підійти і сказати, ми також хочемо вкладати в фонд і хочемо, щоб ви вкладали гроші, які взяли не тільки у США, а брали у нас, і ми хочемо також розраховувати на частину цього фонду, і таке інше", - сказав він.

Президент зазначив, що пояснив цей прецедент і про "скриньку Пандори", тому запевнив, що на це не піде.

"І тут нечесні нещасні наші урядовці, які не спали, у нас були дуже палкі діалоги. Я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді, інакше це прецедент. Ми вдячні і як я і сказав, в наступній угоді, яку ця угода відкриває, там, де ми можемо більш предметно говорити про гарантії безпеки або про конкретні суми, як буде управлятися фонд тощо, ми готові говорити, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовна, це нова реальність. Вона може бути, всі розуміють, в яких ми умовах, ми у війні. Якщо мені скажуть, ми продовжуємо допомогу, ми даємо вам зброю на 30 млрд, ви повинні нам повернути щось. Скажуть, ми будемо повертати, тому що нам буде потрібна ця допомога", - розповів він.

Що Україна очікує від США після підписання угоди

Далі, за словами Зеленського, команди повинні розробити угоду щодо цього фонду - "щоб ця перша угода працювала, потрібна ще одна угода".

"Коли ви закінчуєте з цією угодою, обов'язково треба друга, бо не працює ця. А після другої, буде третя, яка повинна спрацювати. Нехай працюють юристи. Вони будуть працювати, щоб був фонд і ратифікація в парламенті, тому що там конкретні гроші. Там після вже того фонду, що прописали, те і буде. І там вже конкретні інвестиції", - констатував глава держави.

Зеленський підкреслив, що між першим кроком (рамкова угода, - ред) і другим (фонд, - ред) кроком Україна повинна зрозуміти, де ми з США з точки зору партнерства.

"І тому я вважаю, що наша зустріч з Трампом, це важливо. Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто припинення вогню, а в України не буде гарантій безпеки, так воно не буде. Буде закінчення війни тільки так, що ми знаємо, що завтра вона не починається", - констатував президент.