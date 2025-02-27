В США рассказали, сколько хотят заработать от сделки с Украиной

По словам Майер, директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Гассетт сообщил, что США надеются на прибыль около 20 млрд долларов от сделки с Украиной.

"Гассетт сказал мне, что он считает, что сделка по редким землям и минералам стоит даже больше, чем 20 миллиардов долларов, которые они ожидают получить от нее для американского народа", - добавила она.

Гассетт также отметил, что видение американского президента Дональда Трампа заключается в том, что "наличие критически важных минералов не только поможет нам в сфере национальной безопасности". Кроме того, "размещение собственности в этих местах поможет их защитить, ведь, конечно, никто не захочет атаковать объекты, принадлежащие США"

"Я думаю, что наличие определенной американской собственности - это способ обеспечить внимание США к пространству, которое, как мы надеемся, поможет сохранить мир, когда мир, как мы надеемся, наступит", - отметил Гассетт.