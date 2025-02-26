Зеленський про візит до США: запрошення є, офіси працюють над цим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту", - сказав Зеленський.

За його словами, для президента США Дональда Трампа важливо підписати угоду про рідкісноземельні метали, а для України - почути від Вашингтона, що допомога не зупинятиметься.

Можливий візит до Британії

"Після США, якщо я туди поїду, подивимося, тобто я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося в Кіра Стармера, (прем'єр-міністр Британії, - ред.)", - додав президент.