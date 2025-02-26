Зеленський про візит до США: запрошення є, офіси працюють над цим
Президент Володимир Зеленський отримав запрошення до Сполучених Штатів Америки (США). Наразі офіси працюють над цим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.
"Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту", - сказав Зеленський.
За його словами, для президента США Дональда Трампа важливо підписати угоду про рідкісноземельні метали, а для України - почути від Вашингтона, що допомога не зупинятиметься.
Можливий візит до Британії
"Після США, якщо я туди поїду, подивимося, тобто я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося в Кіра Стармера, (прем'єр-міністр Британії, - ред.)", - додав президент.
Візит Зеленського до США
25 лютого Трамп заявив, що Зеленський відвідає Вашингтон 28 лютого, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Тоді ж джерела РБК-Україна повідомили про підготовку до поїздки, однак не розкривали інших подробиць.
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Окремо додамо, що 25 лютого Financial Times заявило, що Київ й Вашингтон погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. Коментуючи угоду Зеленський заявив, що вона може мати великий успіх, або ж тихенько пройти.
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