В США розповіли, скільки хочуть заробити від угоди з Україною
Сполучені Штати Америки сподіваються отримати близько 20 мільярдів доларів від угоди з Україною. Угода передбачає, що Україна передасть частину доходів від своїх корисних копалин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістки News Nation Келлі Маєр.
За словами Маєр, директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассетт повідомив, що США сподіваються на прибуток близько 20 млрд доларів від угоди з Україною.
"Гассетт сказав мені, що він вважає, що угода щодо рідкісних земель і мінералів коштує навіть більше, ніж 20 мільярдів доларів, які вони очікують отримати від неї для американського народу", - додала вона.
Гассетт також зазначив, що бачення американського президента Дональда Трампа полягає в тому, що "наявність критично важливих мінералів не лише допоможе нам у сфері національної безпеки". Крім того, "розміщення власності в цих місцях допоможе їх захистити, адже, звісно, ніхто не захоче атакувати об'єкти, що належать США"
"Я думаю, що наявність певної американської власності - це спосіб забезпечити увагу США до простору, який, як ми сподіваємося, допоможе зберегти мир, коли мир, як ми сподіваємося, настане", - зауважив Гассетт.
Угода України та США про рідкісноземи
Нагадаємо, Україна та США зараз домовляються про укладення угоди щодо рідкісноземельних металів. У вівторок, 25 лютого, стало відомо, що Україна та США погодили деталі такої угоди.
Більш детально про угоду між Україною і США - в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, що буквально вчора, 26 лютого, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський отримав запрошення до США. Наразі офіси працюють над цим.
Водночас сам президент України зазначив, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом є важливою. Та все ж зауважив, що припинення вогню не можливе без гарантій безпеки.
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