В США рассказали, сколько хотят заработать от сделки с Украиной
Соединенные Штаты Америки надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной. Соглашение предусматривает, что Украина передаст часть доходов от своих полезных ископаемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки News Nation Келли Майер.
По словам Майер, директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Гассетт сообщил, что США надеются на прибыль около 20 млрд долларов от сделки с Украиной.
"Гассетт сказал мне, что он считает, что сделка по редким землям и минералам стоит даже больше, чем 20 миллиардов долларов, которые они ожидают получить от нее для американского народа", - добавила она.
Гассетт также отметил, что видение американского президента Дональда Трампа заключается в том, что "наличие критически важных минералов не только поможет нам в сфере национальной безопасности". Кроме того, "размещение собственности в этих местах поможет их защитить, ведь, конечно, никто не захочет атаковать объекты, принадлежащие США"
"Я думаю, что наличие определенной американской собственности - это способ обеспечить внимание США к пространству, которое, как мы надеемся, поможет сохранить мир, когда мир, как мы надеемся, наступит", - отметил Гассетт.
Соглашение Украины и США о редкоземельных металлах
Напомним, Украина и США сейчас договариваются о заключении соглашения по редкоземельным металлам. Во вторник, 25 февраля, стало известно, что Украина и США согласовали детали такого соглашения.
Более детально о соглашении между Украиной и США - в материале РБК-Украина.
Отметим, что буквально вчера, 26 февраля, сообщалось, что президент Владимир Зеленский получил приглашение в США. Сейчас офисы работают над этим.
В то же время сам президент Украины отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом является важной. И все же отметил, что прекращение огня невозможно без гарантий безопасности.
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