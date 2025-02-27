В США рассказали, сколько хотят заработать от сделки с Украиной

Соединенные Штаты Америки надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной. Соглашение предусматривает, что Украина передаст часть доходов от своих полезных ископаемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки News Nation Келли Майер.

По словам Майер, директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Гассетт сообщил, что США надеются на прибыль около 20 млрд долларов от сделки с Украиной.

"Гассетт сказал мне, что он считает, что сделка по редким землям и минералам стоит даже больше, чем 20 миллиардов долларов, которые они ожидают получить от нее для американского народа", - добавила она.

Гассетт также отметил, что видение американского президента Дональда Трампа заключается в том, что "наличие критически важных минералов не только поможет нам в сфере национальной безопасности". Кроме того, "размещение собственности в этих местах поможет их защитить, ведь, конечно, никто не захочет атаковать объекты, принадлежащие США"

"Я думаю, что наличие определенной американской собственности - это способ обеспечить внимание США к пространству, которое, как мы надеемся, поможет сохранить мир, когда мир, как мы надеемся, наступит", - отметил Гассетт.