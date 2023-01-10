У США розповіли, коли розпочнуться розширені навчання українських військових у Німеччині

США планують розпочати розширені навчання для українських військових у Німеччині вже у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю прес-секретаря Пентагону Сабріну Сінгх .

"Я не можу сказати, чи ми вже розпочали, але можу сказати, що ми розпочнемо цього місяця. І це стосується частини колективної підготовки", - сказала вона.

Сінгх підкреслила важливість опанування захисниками нового озброєння, яке Україні надали міжнародні партнери.

"Обладнання - це одне. Використання обладнання - це інше. І тому ви бачили, що багато наших союзників, окрім нас, зробили крок вперед і запропонували додаткові колективні тренування з використання цієї техніки", - сказала вона.

Нагадаємо, у США планують наприкінці січня провести навчання для українських військових з експлуатації бойових машин піхоти Bradley, які можуть включити до наступного пакета допомоги.

До того ж, цього місяця США розпочнуть навчання українських бійців роботі із системою ППО Patriot.

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