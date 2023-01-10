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В США рассказали, когда начнутся расширенные учения украинских военных в Германии

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 10:34
В США рассказали, когда начнутся расширенные учения украинских военных в Германии Фото: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

США планируют начать расширенные учения для украинских военных в Германии уже в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя прес-ссекретаря Пентагона Сабрину Сингх.

"Я не могу сказать, начали ли мы, но могу сказать, что мы начнем в этом месяце. И это касается части коллективной подготовки", - сказала она.

Сингх подчеркнула важность обучения защитников новому вооружению, которое было предоставленного Украине международными партнерами.

"Оборудование - это одно. Использование оборудования - это другое. И потому вы видели, что многие наши союзники, кроме нас, шагнули вперед и предложили дополнительные коллективные тренировки по использованию этой техники", - сказала она.

Напомним, в США планируют в конце января провести обучение для украинских военных по эксплуатации боевых машин пехоты Bradley, которые могут включить в следующий пакет помощи.

К тому же, в этом месяце США приступят к обучению украинских бойцов работе с системой ПВО Patriot.

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