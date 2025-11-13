Шатдаун у США завершився: Трамп підписав закон про відновлення фінансування уряду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Законопроєкт гарантує поновлення на роботі звільнених під час шатдауну працівників із виплатою їм заробітної плати.

Також він закріплює три пакети річних асигнувань:

Ухвалений законопроєкт є компромісним, оскільки передбачає тимчасове фінансування уряду - до 30 січня 2026 року.

За відновлення роботи американського уряду проголосували 222 члени Палати представників, в основному республіканці, а також кілька демократів. Проти висловились 209 конгресменів.

Трамп підписав закон за кілька годин після того, як його ухвалила Палата представників Конгресу США. За два дні до цього законопроєкт підтримав Сенат.

Наслідки рекордного шатдауну для США

Цей шатдаун був найтривалішим в історії США і продовжувався 43 дні.

Він побив попередній рекорд, який був зафіксований також за каденції Трампа: на початку 2019 року фінансування уряду було заморожено на 35 днів.

Цьогорічний шатдаун розпочався 1 жовтня після того, як демократи та республіканці не змогли схвалити федеральний бюджет через різні погляди на медичні пільги для американців. Демократи наполягали на продовженні надання пільг, в той час, як їхні опоненти були проти цього.

За оцінками економістів, щоденні втрати від шатдауну для американської економіки становили близько 15 мільярдів доларів.

Бюджетні обмеження відчули багато федеральних агентств, включно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA), яке було змушене відправити в неоплачувану відпустку приблизно 1400 співробітників.